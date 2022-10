Kære brevkasse. Jeg er præst og angst for døden. Kan I hjælpe mig?

Kære brevkasse

Jeg er meget glad for at følge med i jeres gode brevkasse. Vi nærmer os allehelgenssøndag, hvor jeg skal holde gudstjeneste. En del pårørende vil være til stede, hvor vi tænder lys og mindes dem, vi har taget afsked med i løbet af året. Mange tanker om afsked og håb skal tænkes igennem, og mit problem er, at jeg selv er bange for at dø. Jeg håber, at Jesus opstod, og at vi engang skal opstå sammen med ham. Alligevel nager tvivlen, og angsten lurer. Det er, som om det kristne budskab toner ud for mit indre blik, når jeg står og ser på en kiste. Opstandelsen er svær at forestille sig, hvorimod forfaldet af afdøde er åbenlyst.