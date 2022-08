Kære brevkasse. Jeres svar til Merete i sidste uge provokerede mig

Anne har ikke haft kontakt til sin datter i over 30 år, men hun finder glæde i at følge datteren og børnebørnene på afstand. Derfor er hun uenig i brevkassens råd til Merete om at "begrave" de voksne børn, hun har mistet kontakten til