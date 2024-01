”Kære januar. Forlad snart mit hjem og sind. Jeg er ikke interesseret i, at du er her”

Jeg har intet formildende at sige om januars hærgen. Intet. Eller jo. Det skulle da lige være, at januars tilbagevendende besøg altid afføder, at Leonard Cohens stemme fylder mine stuer. Jeg ser frem til, at marts' lys rammer præstegården i Vandborg