Kan du stole på det, du husker om dit eget liv?

Måske det ikke er fysisk muligt at rejse i tiden, men i tankerne kan det snildt lade sig gøre. Velkommen til en opdagelsesrejse ind i hukommelsen i en søgen efter svar på, hvordan mennesker former deres erindringer, og hvordan erindringerne former mennesker

L ad os begynde denne artikel med et tankeeksperiment: Prøv, om du kan huske sidste gang, et minde eller en erindring fra dit liv poppede frem i din bevidsthed. Måske det handlede om en oplevelse, der ligger mange år tilbage. Eller måske du blot huskede på en oplevelse, du havde i sidste uge. Hvad vakte erindringen i dig? Var den glædesfyldt, eller var den sørgmodig? Stod erindringen skarpt og detaljeret frem for dig, eller stod den som et svagt vandmærke i din hukommelse, du kun netop kunne ane konturerne af?