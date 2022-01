Kan du stole på det, du husker om dit eget liv? Kom med på tur ind i erindringens forunderlige univers

Måske det ikke er fysisk muligt at rejse i tiden, men i tankerne kan det snildt lade sig gøre. Det sker, når man erindrer. Det gennemsnitlige menneske oplever omtrent 20 gange dagligt, at en erindring dukker op i bevidstheden, men hvad er erindringer i grunden for nogle størrelser, og hvad var mennesket uden?

Lad os begynde denne artikel med et tankeeksperiment. Prøv om du kan huske sidste gang, et minde eller en erindring fra dit liv poppede frem i din bevidsthed. Måske det handlede om en oplevelse, der ligger mange år tilbage. Eller måske du blot huskede på en oplevelse, du havde i sidste uge. Hvad vakte erindringen i dig? Var den glædesfyldt, eller var den sørgmodig? Stod erindringen skarpt og detaljeret frem for dig, eller stod den som et svagt vandmærke i din hukommelse, du kun netop kunne ane konturerne af? Prøv at holde fast i denne erindring lidt endnu – måske endda til denne artikels ende. For forhåbentlig vil du da være lidt klogere på, hvorfor det netop var denne erindring, der dukkede frem. Og på hvorfor mennesket erindrer nogle øjeblikke, mens andre siver ud i forglemmelsen. Velkommen til en opdagelsesrejse ind i hukommelsen i en søgen efter svar på, hvordan mennesker former deres erindringer – og hvordan erindringerne former os.