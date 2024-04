Kan hedeture og søvnløshed være begyndelsen på en livsfase fuld af styrke og frihed?

Overgangsalderen er blevet et emne, som flere kvinder insisterer på at søge viden om og diskutere. Men hvad afgør, om kvinder oplever overgangsalderen som et helvede af hedeture, søvnløshed og depressive tendenser eller snarere som indledningen til en livsfase fuld af frihed og styrke, og hvilken rolle spiller forskellige kulturer?