Kan man opnå det gode liv alene ved tankens kraft?

Fænomenet manifestation er en spirituel tankepraksis, som flere abonnerer på. Men når den enkelte bærer hele ansvaret for at lykkes, kan det medføre angst

En kvinde i 40’erne var blevet fyret. Hun gik til jobsamtaler i flere år, men for hver gang mistede hun lidt mere af sin tro på, at hun ville få et nyt arbejde. Indtil en dag, hvor hun pludselig stod og skulle vælge imellem fire drømmestillinger. Hvad var der sket i mellemtiden?

Kvinden havde blandt andet lavet en såkaldt manifestation. Det er en spirituel praksis i krydsfeltet mellem positiv psykologi, mindfulness og magi, som lidt forenklet sagt går ud på, at man kan tænke og føle sig til et bedre liv.