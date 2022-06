For komponist Louise Alenius er aktiv dødshjælp et af tidens største etiske dilemmaer. Emnet er i fokus i hendes opera ”Manualen”, der er inspireret af debatten om den dømte læge Svend Lings

Hvornår stod du sidst i et etisk dilemma?

I forbindelse med min opera ”Manualen” stod jeg i et dilemma, der handlede om, at Det Kongelige Teater sent i processen ville censurere et bestemt ord - betablokker - i operaen, som de fandt selvmordsopfordrende. De beskrev det som et valg mellem kunstnerisk frihed og liv og død, hvilket jeg ikke var enig i.