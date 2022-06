Kristendemokraternes formand: Jeg har gennem længere tid følt mig som en minerydder

Hvad er du rundet af?

Min opvækst var præget af gode, klassiske, borgerlige værdier. Det handlede om hårdt arbejde, kristen tro, mådehold og pligtopfyldenhed. Som barn blev jeg drillet og kaldt “den lille nonne med den store hat”, fordi jeg havde nemt til forkølelser og derfor gik med en hat, som gik ned over ørerne. Men min far sagde til mig, at jeg skulle være stolt. Han lærte mig, at man ikke skal være bange for at stå ved det, som man mener er vigtigt. Også selvom man godt kan regne med, at det kan give modvind. Det var en af de ting, jeg allerede som lille indprentede mig, og jeg må erkende, at jeg har holdninger, som nogle gange har bragt mig i modvind. Men hvis man vil gøre en forskel, så må man være villig til at kæmpe kampen til ende, uanset hvor populært det er. Det betyder også, at det ikke altid er de letteste kampe, man ender i. Men de kampe, der er mest behov for, er som regel også dem, hvor der er mest brug for en.