"Kvinden med den tunge kuffert" er død. Hun levede i et ensomt spind af løgne

Man lagde mærke til den høje kvinde med den ranke holdning. Flere beskrev hende som ”flot”, ”nydelig” og ”velklædt”. Men nu var det længe siden, hotellets ansatte og de øvrige gæster sidst havde set hende.

Marie Madeleine Steen havde i knapt seks måneder boet på et lejlighedshotel i den norske by Skjetten, og den 20. april i år fik man forklaringen på hendes fravær. Den 64-årige kvinde blev fundet død i sin lejlighed, og det kunne næsten ses som skæbnens ironi, at hendes sidste ophold blev på et hotel med navnet ”Kasjotten”. Marie Madeleine Steen kendte nemlig udmærket til livet bag tremmer.