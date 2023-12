Kvinden over 50 er færdig med at sørge for den gode stemning. Et mere nuanceret kvindebillede vinder frem

I litteraturhistorien og populærkulturen har der ikke været mange kvinder over den fødedygtige alder, og når de har optrådt, har det ofte været i en ganske ukompleks rolle. Men i 2023 er der sket noget nyt. Et mere nuanceret billede vinder frem