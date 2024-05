Kvinder er tilfredse med tiden i værnepligt. I højere grad end mænd

Flere end 9 ud af 10 af de kvinder, der afsluttede deres værnepligt sidste sommer, så positivt tilbage på forløbet. Det er en psykologisk sejr at opnå succes på trods af fordomme, siger tidligere værnepligtig. Men tallene dækker også over et problem