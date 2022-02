Lyt til dette afsnit af Kristeligt Dagblads Podcast ved at klikke på play-ikonet herover eller i Kristeligt Dagblads app.

Uddrag fra podcasten:

Leonora Christina Skov: "Det er vigtigt, at man fokuserer på det, man er i livet for, og at man bruger meget tid på det. Det betyder, at der er meget, man må skære fra, og det har jeg selv gjort med held."

Daniel Øhrstrøm: "Hvad har du skåret fra?"

Leonora Christina Skov: "Nærmest alt andet end at skrive og rejse og mine venner. Jeg bor, hvor jeg har boet de sidste 20 år, i en lejlighed, og selvom jeg har tjent mange penge på mine sidste bøger, så er vi ikke flyttet i noget andet og har fået en dyrere husleje. Vi er blevet boende, hvor vi bor. Vi har ikke nogen bil, vi har ikke noget sommerhus, vi har ikke nogen børn. Bemærk rækkefølgen. Det sidste, der faldt mig ind, var børnene."

Om podcasten “Liv & Sjæl”

Artiklen fortsætter under annoncen

”Liv & Sjæl” er Kristeligt Dagblads nye eksistenspodcast om tilværelsens store spørgsmål. I første sæson om det gode liv taler journalist Daniel Øhrstrøm med markante danskere om sorg, meningsløshed, kærlighed og håb. Lyt med hver tirsdag i Kristeligt Dagblads app eller på K.dk/podcast-liv

Inspiration eller hjælp?

Du kan finde alle Kristeligt Dagblads podcasts her eller i Kristeligt Dagblads app.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at komme i gang med at lytte, er du velkommen til at kontakte kundeservice eller skrive en mail til abonnement@k.dk.