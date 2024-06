Liv Helms bedsteforældre begik selvmord. Bagefter sagde hun sine mørkeste hemmeligheder højt

Som kunstnerisk chef på Husets Teater er Liv Helm vant til at grave i de mørkeste afkroge af den menneskelige fortælling. Med sin debutroman, "Med hjertet i hånden", har hun for første gang undersøgt sin egen mørklagte familiehistorie. Det har haft en pris, men det er en, hun er villig til at betale