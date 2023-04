Støj påvirker mange menneskers liv: ”Når du først lægger mærke til støjen, bliver du meget bevidst om, hvor generende den er”

Over de seneste år er der opstået en bevidsthed om støj som noget, der udfordrer menneskets velvære og sundhed, siger forskere. Det er et nyt forslag om hastighedsbegrænsning på motorvejene et udtryk for