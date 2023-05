Magasin: Burde vi hylde dovenskaben?

Dette er introteksten til Kristeligt Dagblads Magasin om dovenskab. Klik her for at læse magasinet (kun adgang for abonnenter).

Man skal ikke springe over, hvor gærdet er lavest. Sådan lyder i hvert fald en gammel talemåde, der kan spores tilbage til 1300-tallet. Men hvorfor egentlig ikke?

Måske er det på tide, at vi begynder at se på dovenskab med mere venlige øjne. Og måske behøver alt, hvad vi foretager os, ikke at have en funktion. Det mener flere af de mennesker, du kan møde i ugens magasin.

Netop dovenskaben har været kilde til mange teknologiske udviklinger gennem tiden – også til verdens største kartoffellægger, som gør arbejdet både nemmere og sjovere, og som er opfundet af kartoffelavler Henning Thybo. På side 4 fortæller han, hvordan dovenskab kan have ganske positive følger.

Artiklen fortsætter under annoncen

I den modsatte grøft slår sognepræst Sørine Gotfredsen til lyd for, at dovenskab er noget, man ofte fortryder senere hen. Selv fortryder Sørine Gotfredsen, at hun gennemlevede det meste af sin skolegang “uden for alvor at bestille noget”. Og så kalder hun det for “åndelig dovenskab”, når folk påstår, at der slet ikke er noget fra deres liv, de fortryder.

Dovenskab er altså temaet for ugens magasin. På de næste sider finder du også gode råd til at vende dovenskab til motivation, og så kan du læse om, hvordan det går med de regler, som Dovne Robert var med til at sætte i værk for godt 10 år siden.

Tak, fordi du læser med.