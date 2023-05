Magasin: Er vi på vej ind i bedsteforældrenes tidsalder?

Dette er introteksten til Kristeligt Dagblads Magasin om bedsteforældre. Klik her for at læse magasinet (kun adgang for abonnenter).

Bedsteforældre er ikke noget nyt fænomen, men som du kan læse på de næste sider, vokser antallet af dem, ligesom de i stigende grad er involveret i deres børnebørns liv. Det er i den optik, at det britiske magasin The Economist har skrevet om en ny "bedsteforældrenes tidsalder” globalt set.

I et samfund med høje krav til både karriere og familieliv, kan den ældre generation være med til at få hverdagen til at hænge sammen for travle børnefamilier. ”Man kan gå så langt som at sige, at uden bedsteforældre sank store dele af arbejdsmarkedet sammen,” siger direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup på side 4.

Noget andet er det relationelle bånd, der kan opstå mellem familiens yngste og ældste medlemmer. For 33-årige Michelle Eilsøe, som du også kan møde i ugens magasin, er det netop kernen i samværet mellem hendes børn og hendes forældre. Hendes søn Jonathan bliver ofte passet af sine bedsteforældre, og hun synes, “der er noget barndomsmagisk ved, at han er hos dem.”

Det er dog langt fra alle forældre, der også opnår at blive bedsteforældre. Og det kan være en sorg – især hvis børnebørn er det varmeste emne i omgangskredsen. På side 8 kan du møde Anni og John, der har opgivet håbet om at få børnebørn.

Kristeligt Dagblads Magasin samler hver uge de bedste artikler, der tidligere har været bragt i print- og netavisen, om et af tidens vigtige emner. I denne uge altså bedsteforældre. Mange af artiklerne er læst op, så du har mulighed for at lytte til dem i Kristeligt Dagblads app.

Tak, fordi du læser eller lytter med.