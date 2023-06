Magasin: Hvad sker der i overgangsalderen?

Dette er introteksten til Kristeligt Dagblads Magasin om overgangsalder. Klik her for at læse magasinet (kun adgang for abonnenter).

En oplevelse af sorg. En følelse af at være overflødig. Skræmmende. Sådan bliver overgangsalderen blandt andet beskrevet på de næste sider. Men det er ikke hele historien. Som du også kan læse, kan overgangsalderen sagtens føre noget positivt med sig.

”Med alderen er der mange, der læner sig ind i deres erfaring og viden og sætter sig selv fri af, hvad andre – især mænd – tænker om dem, og det giver en anden form for sikkerhed omkring deres egen værdi,” siger kultursociolog Emilia van Hauen for eksempel på side 4. Og på side 10 kan du læse om et teaterstykke, der er en decideret “fest for overgangsalderen”.

Noget tyder på, at den måde, vi opfatter overgangsalderen på, er ved at ændre sig. Hvad angår hedeture og hormonel ubalance, behøver man måske slet ikke at affinde sig med generne. For der er hjælp at få, mener journalist og forfatter Sanne Gottlieb, som er på forsiden af magasinet. Heldigvis – for “det er altså på samfundsplan, at vi har en stor gruppe af kvinder, som ikke fungerer optimalt på arbejdspladserne,” siger hun på side 8.

Artiklen fortsætter under annoncen

Overgangsalder er temaet for denne uges udgave af Kristeligt Dagblads Magasin. Magasinet samler hver uge de bedste artikler fra papir- og netavisen om et særligt emne.

Tak, fordi du læser eller lytter med.