Magasin: Hvordan opnår man mere fordybelse i hverdagen?

Det er ikke en forfaldshistorie, psykologiprofessor Svend Brinkmann har skrevet. ”Men jeg indrømmer, at jeg er bekymret,” siger han.

Genstanden for Svend Brinkmanns bekymring er evnen til at tænke. Den kritiske og selvstændige tænkning er blevet forsømt, og vi må lære at tænke godt og dybt igen, siger han på side 8.

Samtidig nærmer efteråret sig, og det er en tid, hvor mange mennesker lever mere indadvendt og fordyber sig i aktiviteter indendørs. Det er i den sammenhæng, at Kristeligt Dagblads Magasin i denne uge sætter fokus på eftertænksomhed.

For vi har alle brug for at kunne trække os tilbage. Selskab er godt, men indimellem har man ikke brug for andres end sit eget. Faktisk kan socialt samvær være decideret drænende, minder speciallæge i psykiatri Niels Kjeldsen-Kragh om på side 6.

Fordybelsen kan ligeledes have trange kår i en hverdag fyldt med støj, storrumskontorer og bimlende telefoner. På arbejdspladsen sker det for eksempel op til 20 gange i timen, at vi bliver afbrudt eller afbryder os selv. Der findes dog en opskrift på fordybelse, som er ganske enkel, afslører ledelsesrådgiver Pia Hauge på side 4.

Hvordan står det til med tænkningen? Hvorfor er eftertanke så vigtigt? Og hvordan opnår man mere fordybelse i hverdagen?

Det søger ugens udgave af Kristeligt Dagblads Magasin svar på.

