Magnus Barsøes søn er døv. Det har ændret hans syn på, hvad et værdigt liv er

Vi skal være påpasselige med at gøre os til dommere over, hvad et værdigt liv er, mener Magnus Barsøe (S), som lige nu er kandidat til Europa-Parlamentet. Den erkendelse ramte ham for godt syv år siden, da han måtte indse, at livet som far ikke blev, som han havde regnet med