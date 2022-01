Margrethe Kähler: Stol på al fryd. Frygt ikke døden. Forbered dig på at blive 100

Snart vil hver fjerde dansker være over 65 år, og mange yngre vil tænke, at det kan blive en dyr omgang med stigende sundhedsudgifter, som de skal betale over skattebilletten. Det kan skabe fordomme hos yngre og skam hos os ældre

I dag er 1079 danskere fyldt 100 år. De fleste er kvinder. Den gamle bulede befolkningspyramide ligner nu mere en skyskraber, fordi vi er virkelig mange ældre samtidig med, at de yngre er få, og kvinder gennemsnitligt får under to børn. Det gælder efterhånden både kvinder fra ikke-vestlige lande og danske kvinder. Til gengæld vokser den gennemsnitlige levetid. Mændene er nu oppe på godt 79 år, og vi kvinder på godt 83 år. Herligt, at vi nærmer os hinanden, så færre kvinder skal leve som enker i mange år og risikere ensomhed.