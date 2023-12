Mikkel på 27 år har hjernekræft. Han har lovet sin kæreste, at han ikke dør

Mikkel Schweitz blev opereret for en hjernesvulst i sommeren 2022. Lægerne håbede, at han var helt rask, men svulsten kom tilbage, og nu har han kræft. Han har været meget bange. Men så tvang Alma, hans kæreste, ham til at love, at han overlever