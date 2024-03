Min mor taler meget, det gør jeg IKKE. Vi forsøger at lære af vores forskellighed

Har du nogensinde set et menneske tage sine sokker af og folde dem sammen til en lille bold, så de havde noget, de kunne kaste efter dig?

I weekenden kom jeg til at sige noget til min mor, som fik hende til at reagere, som kun mødre kan gøre det, når de synes, deres barn har opført sig særdeles uvornt. En reaktion, som i øvrigt sker, uanset om barnet er syv eller 33 år.

Min mors sokker kom flyvende gennem luften og ramte mit hoved, fordi jeg få sekunder inden var blevet lidt overvældet over lydniveauet i mine forældres hus. Huset er et herligt sted, som til alle tider er fyldt med børn, legekammerater, husdyr, gæster, naboer, tændt radio, samtale og ikke mindst en meget snakkesalig vært i form af min mor, som – når hun en sjælden gang imellem ikke har noget at sige – fylder stilheden ud ved at nynne.

Mine forældres hus kan med andre ord til tider være en selverklæret introverts ærkefjende, og en søndag formiddag kunne jeg ikke holde en kommentar tilbage:

“Mor, er du egentlig klar over, at du siger alle dine tanker højt?”.

Smask. Det var her, at et par flyvende sammenfoldede sokker kvitterede for min næsvished.

Uden at dvæle for meget ved kasteskytsets oprindelse samlede jeg sokkerne op og sendte dem tilbage mod min mors ansigt. Herefter begyndte en jagt rundt i køkkenet under hvin, der var så høje, at selv min syvårige lillebror måtte trække sit blik væk fra sin iPad for at spørge, hvad vi egentlig havde gang i.

Min mor har opdraget seks børn plus det løse. Som lille fik jeg gode karakterer i skolen, og jeg er vist den blandt mine ældste søskende, som har været i færrest slåskampe (det vil sige én slåskamp i 1. klasse, og det var ikke mig, der begyndte!). Alligevel har min mor ofte sagt, at jeg er hendes “værste” og “særeste” barn.

Jeg er det “værste” barn, fordi jeg svarer igen. Og jeg er det “særeste” barn, fordi jeg på mange måder ligner hende mindst. For eksempel taler jeg ikke særlig meget (efter min mors målestok). Jeg foretrækker også mit eget værelse frem for stuen og skyggen frem for solen.

Forskellene på os gør, at min mor og jeg nogle gange skal bruge lidt tid på at ... lad os kalde det “afstemme hinandens selskab”. Det betyder i praksis, at jeg ser det som min opgave at minde hende om stilhedens værdi (især om morgenen, inden jeg har fået min første kop kaffe), og at hun kaster sokker efter mig, når jeg går over stregen.

Det er nok vigtigt at understrege, at ordene “værste” og “særeste” barn bliver sagt med et glimt i øjet. Jeg er ikke selv forælder, men jeg har været min mors barn længe og føler derfor godt, at jeg kan sige, at forældre og børn gerne vil relatere sig til hinanden og kan blive frustrerede og lidt triste, når det ikke lykkes. Jeg har i mine voksne år set min mors frustration over min anderledeshed som en kærlig ting. Et slags tegn på, at hun ville ønske, hun kunne forstå mig lidt bedre, så vi kunne dele lidt mere.

Nogle gange taler vi om det og forsøger at mødes på midten. Andre gange bliver vi begge så stædige, at vi holder på hver sit på sådan en måde, at det bliver tydeligt for alle tilskuere, at vi ligner hinanden mere, end vi selv tror.

Jeg forsøger at lære af min mors opmærksomhed og tilstedeværelse i andre menneskers liv, hendes mange historier og hendes måde at relatere sig til andre på. Men jeg forsøger også at lære hende, at man sagtens kan være nærværende uden at skulle tale hele tiden.

Denne søndag formiddag lader hun budskabet synke ind, mens vi står i hver sin ende af køkkenet. Den nyfundne stilhed fylder huset i cirka 30 sekunder, før den som vanligt brydes af min mors stemme:

“Hørte du lige, hvor længe jeg var stille?”

Simone Nilsson (f. 1990) er journalist og illustrator hos Kristeligt Dagblad. I klummen ”Fodnoter fra livet” skriver hun ikke om de store overskrifter, men forsøger at finde fodfæste i voksenlivet gennem en blanding af eftertænksomhed, humor og eksistentiel rædsel.