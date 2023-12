Skuespiller Ulla Vejby vælger med omhu, hvem hun vil fortælle om sin tro

Længe troede skuespilleren Ulla Vejby, at hun med alderen ville slippe af med usikkerhedens til tider overvældende kværnen. Hun har erkendt, at usikkerheden er en del af hende, og når hun vil byde den trods, er der en julesalme, hun vender tilbage til. I et årti har mange lært hende at kende som stuepige i "Badehotellet". I dag vil hun gerne være kirkens ambassadør