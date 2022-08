Mit barnebarn er ved at blive ældre. Men han insisterer heldigvis på at holde fast i vores venskab

Jeg har en stor dreng på 11 år i mit liv. Han er mit barnebarn og i fuld gang med at lære sig selv at kende, inden teenageårene og voksenlivet tager over i al deres gru og skønhed. Han kom som en ekstra gave i mit første kuld børnebørn. Ni år efter sin storebror og 11 år efter sin storesøster.

Vi følges hjem hver tirsdag, når han har fri fra skole. Før da fra vuggestuen og børnehaven. Ligesom med hans store søskende, hvor jeg lærte at give slip og mobilisere lidt svalende ligegyldighed, da de ramte teenageårene, lærer jeg det nu med ham. Rent genbrug fra mine egne børn, hvoraf den ene er deres far.