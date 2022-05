Musiker om brud: Jeg havde sluppet noget tungt, jeg havde slæbt på for længe

Musikeren og sangeren Sofia Hedia, 38 år, kæmpede i mange år for at få parforholdet til at fungere trods psykisk sygdom

Jeg kørte på motorvejen og skruede op for et rocknummer på radioen. To følelser kæmpede i mig, mens jeg nærmede mig København: lettelse og en vrede, som jeg råbte ud. Lidt tidligere den dag havde jeg opsøgt min mand for at fortælle ham, at det ikke gik længere. Vi havde haft en virkelig skøn tid som ungdomskærester, vi havde delt musikken, var blevet gift og blevet forældre, men efter vores datter var blevet født, var det som om, jeg mistede ham lige så stille til psykisk sygdom.

Det havde taget mig lang tid at indse, at jeg var færdig. Jeg havde kæmpet for og håbet på, at vi kunne blive sammen trods min eksmands psykiske sygdom, og i vrede og afmagt havde jeg spurgt Gud, hvorfor vi skulle kæmpe sådan? Der havde været indlæggelser, og vi havde været i terapi sammen og hver for sig. Vi havde også prøvet, om vi kunne få det til at fungere, hvis vi bare boede hver for sig.