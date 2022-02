Når politikere og andre kendte med møgsager i bagagen offentligt melder ud, at de vil søge professionel hjælp, er det i håb om at genvinde tabt tillid og fremstå troværdig, mener iagttagere. Men det er en postgang for sent, mener flere

Når ledere dummer sig, lover de at søge professionel hjælp. Men er det for sent?

Den netop afgåede formand for fagforeningen og a-kassen 3F, Per Christensen har gjort det. Den københavnske borgmester for beskæftigelse og integration, Cecilia Lonning-Skovgaard (V) har gjort det. Og for få dage siden gjorde medlem af Europa-Parlamentet for Det Radikale Venstre, Karen Melchior det også. Gik offentligt ud og undskyldte for deres adfærd i forbindelse med sager, der er blevet dækket kritisk af medierne. Men ikke nok med det – alle tre erklærede i samme ombæring, at de ville søge professionel hjælp i forbindelse med den problematiske adfærd, de er blevet kritiseret for.