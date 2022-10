Når man på ydersiden bliver ældre, følger det indre ikke nødvendigvis med

Dette er introteksten til Kristeligt Dagblads Magasin søndag den 9. oktober 2022. Klik her for at læse magasinet (kun adgang for abonnenter).

Måske kender du det, at man føler sig ung indeni. Et sted i 20’erne eller 30’erne, for eksempel. Men når huden begynder at rynke, og årstallet i passet viser noget markant anderledes, så kan ens alder medføre splittelse.

Det fænomen beskriver klummeskribent Ivar Brændgaard i Kristeligt Dagblads Magasin, der i denne uge handler om ”Seniorliv”. Her kan du læse om nogle af de mange spørgsmål, der er forbundet med at blive ældre.

Tak, fordi du læser med.