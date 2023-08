Naser Khader vil være præst: Koranen fyldte mig kun med frygt, men i Bibelen fandt jeg kærlighed

Naser Khader satte sig på bagerste række i folkekirken, da han havnede i sit livs uvejr for to år siden. Nu vil han sige definitivt farvel til islam for at blive kristen. I denne uge er han tilmed begyndt at læse til præst, ligesom han har en bog om kristendom på vej