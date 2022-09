Norsk filosof: Vi må droppe troen på menneskets overlegenhed. Den er livsfarlig!

Den norske filosof Arne Johan Vetlesen er internationalt anerkendt for sin forskning i menneskets ondskab. Han har undersøgt folkemordet i Rwanda og krigshandlingerne i Bosnien, men fik spørgsmålet helt tæt på, da Breiviks terrorhandlinger ramte Norge. I dag er hans fokus primært på klimakrisen, men også her spiller ondskaben en rolle

Det stod sløjt til med interessen for matematik, og i biologitimerne faldt han bogstaveligt talt i søvn. Til gengæld var Arne Johan Vetlesen vild med at spille fodbold, og så elskede han at skrive. Den norske skoledreng fra landsbyen Blommenholm lidt syd for Oslo kunne derfor sagtens se en fremtid som journalist for sig. Og den var nok alligevel også mere realistisk end drømmen om at blive professionel fodboldspiller. Men så fyldte han 16 år og fik en bog i fødselsdagsgave, der kom til at forme hans livsbane i en helt anden retning. Med ondskab som den røde tråd.

”Det er svært at sige, hvad der helt præcist ramte mig. Bogen handler om den norske jøde Herman Sachnowitz og hans oplevelser i kz-lejren Auschwitz, og selvfølgelig kunne jeg som norsk dreng født i et trygt norsk hjem i 1960 ikke identificere mig med ham. Men bogen rejste nogle spørgsmål, som blev ved med at forfølge mig. For hvordan kunne nazisterne retfærdiggøre det, de gjorde i Holocaust, og hvordan kan man som enkelt individ opretholde en form for menneskelig omsorg og etik, når alle normale normer er sat ud af spil,” fortæller Arne Johan Vetlesen.