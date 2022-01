Ny bog: Sådan guider du bedst dine børn i et ukendt og algoritmespækket YouTube-land

Det kan virke som et lovløst land, hvor farer lurer om hvert et hjørne. Samtidig er det en trofast barnepige, som millioner af småbørnsfamilier hver dag sætter deres lid til. Og som ovenikøbet er en vældig underholdende én af slagsen, der kan holde børn beskæftiget – og ikke mindst stille – i timevis. Hvilken tingest kan om muligt være så dobbeltsidet? Youtube, naturligvis. Den spøjse medieplatform med det mundret klingende navn har været en af de absolut mest populære opmærksomheds- og tidsrøvere for internetbrugere verden over, siden mediet første gang så dagens lys i 2005. Det er verdens største samling af videoer, som både professionelle brugere og helt almindelige mennesker kan bidrage til. I dag ser verdens befolkning tilsammen mere end én milliard timers Youtube-videoer om dagen. Og særligt børn har det med at elske at surfe rundt på mediet. For platformen er spækket med tegnefilm, musik, leg og læring – samt alskens andet indhold, der langtfra er lige så børnevenligt. Det er her, problemet kan opstå, for hvor meget ved de voksne egentlig om deres børn og børnebørns færden på mediet? Kan man trygt give børnene fri leg på Youtube, eller hvad kan man gøre for at begrænse deres brug? Og hvordan kan man i det hele taget tale med sine børn om sikker færden mellem de mange videoer og de udspekulerede mediealgoritmer, hvis man ikke engang selv er klar over, hvordan man navigerer i det hele?