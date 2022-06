Ny chefredaktør: Det kristelige og det kritiske hænger tæt sammen

Kristeligt Dagblads nye ansvarshavende chefredaktør, Jeppe Duvå, fremhæver vigtigheden af et mangfoldigt mediebillede i Danmark. Det indebærer journalistik, der tager højde for det åndelige, og som ikke nødvendigvis passer ind i tidens konsensus

Jeppe Duvå har i de seneste mange år haft en slags specialitet, udøvet med glasdøren til sit kontor lukket og en telefon tæt ved øret. Nogle vil kalde det slagsmål på ord, andre rygdækning.

At lave journalistik er nogle gange at gå på en skarp etisk knivsæg, men går man sammen med Jeppe Duvå, går man trygt og sikkert. Kristeligt Dagblads ny ansvarshavende chefredaktør er nemlig ikke fremmed for at tage en rask diskussion, og bliver der råbt i den anden ende af røret, klarer han også det, med venlig bestemthed. I årevis har han taget sig af de mest forargede opringninger, og, hvis det er kommet så vidt, taget de mediejuridiske sager i Pressenævnet.