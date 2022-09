Hvornår stod du sidst i et etisk dilemma?

For fire måneder siden tog jeg beslutningen om at opsøge min biologiske mor. Jeg havde ikke gjort det tidligere af hensyn til min adoptivmor. Hun havde altid sagt, at jeg bare kunne opsøge hende, men jeg tror, hun mente det med den ene hjernehalvdel og med hjertet håbede, at jeg ikke ville gøre det. Jeg havde også et hensyn at tage til min biologiske mor, som jeg frygtede at bringe i en svær situation.