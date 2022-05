For "Ogo" var den jødiske arv en ledesnor, indtil hun døde som 100-årig

Rachel Skoropa vidste, hvordan det føles at være i mindretal. Hendes jødiske baggrund lærte hende at tolerere det, der er anderledes. I marts døde hun, 100 år

Tre måneder før flugten kørte nygifte Rachel Skoropa rundt i en bryllupskaret i Københavns gader med sin mand, Isak Skoropa. Men der gik ikke længe, før de stod på havnen i Snekkersten en oktoberaften i 1943 og kiggede ud over det blikstille hav, de skulle krydse for at slippe væk fra tyskerne.

Men manden, der skulle hjælpe dem over Øresund, var syg. Så udstyret med to årer måtte de selv sejle i tre timer over det mørke hav. Rachel Skoropa havde efterladt alle sine ting, var tvunget til at forlade sit hjem og kunne ikke svømme. Men hun var ikke bange, har hun senere fortalt sine børn.