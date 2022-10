Operation i eksistensens maskinrum

Journalist Maja Funch (midten) var med under hele operationen, da Mikkel Schweitz skulle have fjernet en livstruende hjernetumor. Foto: Johanne Teglgård Olsen

Om ugens afsnit:

Mikkel Schweitz på 25 år får sit kranie åbnet op under en vågen-operation, da en tumor skal fjernes. Han skal være vågen under operationen, og er bange: Kan det omfattende indgreb ændre hans personlighed? Ugens gæst er journalist Maja Funch, der var med til operationen. Hun fortæller om Mikkel Schweitz før, under og efter det omfattende indgreb.

Kreditering

Vært: Matilda Lyager Hanscomb. Klipper: Inge Scheel Kelstrup. Produktionsassistent: Viktoria Fuglsang Semenova. Redaktør: Frederik Meldgaard Lauridsen.

