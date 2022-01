Peter Brixtoftes ældste datter er blevet politiker

Psykolog Marie Brixtofte blev opfordret til at gå ind i politik, men svarede nej. Hun havde set sin fars nedtur, men da hun tænkte over opfordringen, blev hun mindet om alt det, hendes far, Peter Brixtofte, havde gjort, som appellerede til hende

Jeg husker øjeblikket ret tydeligt. Vi sad i bilen, og min mand kørte. Jeg havde inviteret folk fra mit netværk i teateret, hvor vi skulle se satiregruppen Magt i Bremen Teater i det indre København. Jeg havde blandt andet indbudt den radikale politiker Kristine Kryger, som kørte med fra Gentofte. I bilen spurgte hun, om jeg kunne tænke mig at stille op for De Radikale, som jeg en tid havde været medlem af. Hun fik også sagt, at Sofie Carsten Nielsen, som dengang var næstformand i partiet, også mente jeg burde gå ind i politik. På et splitsekund svarede jeg: