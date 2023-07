Præst og forfatter: Gå udenfor. Det bekæmper sjælens glemsomhed

Den canadiske teolog og forfatter John Philip Newell tager hvert år imod pilgrimme på øen Iona ud for den skotske vestkyst. Han tror, vi har brug for at genopdage Jorden som hellig, og det gør keltisk spiritualitet vedkommende i en tid med klimakrise