Præst og forfatter: Vi kan blive hinandens fremkaldervæske – hvis vi tør

For tre år siden sagde Hanne Marie Houkjær præstejobbet op og fulgte sin drøm om at nærme sig eksistensens dybeste lag uden teologiske dogmer og evangelietekster. I fiktionen følte hun sig fri til blandt andet at give liv og stemme til en kvinde i pels og gummistøvler, hun mødte som barn