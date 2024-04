Da Britt fødte sit første barn, halede familiens psykiske sygdom ind på hende: Jeg forsøgte at komme igennem mørket på egen hånd

Hvordan kan man leve med psykisk sygdom i familien, uden at frygten for, at sygdommen går i arv, kommer til at dominere? Vi skal forstå psykiske lidelser som et livsvilkår mere end et arveligt fænomen, siger både eksperter og to af de danskere, der lever med psykisk sygdom