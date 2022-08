Puk Qvortrups første mand døde i 2012. En alarm på en telefon blev startskuddet til, at børnene igen har en far i deres liv

Jeg stod i bare ben og t-shirt. Klokken var to om natten, børnene sov, og foran mig var han i færd med at snøre sine lædersko. Han er italiener, så han bruger ret meget parfume, næsten for meget, men samtidig var jeg ekstremt tiltrukket af ham.

Vi havde kun kendt hinanden i nogle få uger og havde endnu ikke sat ord på, hvad vi var, men jeg var blæst helt bagover. Jeg kunne næsten ikke give slip på ham, og han kunne næsten ikke give slip på mig.