Stefan Hermann er rebellen, som blev de gamle dyders forsvarer

Stefan Hermann tiltræder den 1. oktober som ny direktør for Life Fonden. Han er en kendt stemme i dannelsesdebatten, hvor han går imod tidens selvcentrering og taler for udsyn og borgersind. Men det var nok de færreste, der havde forestillet sig, at netop han blev forkæmper for klassisk dannelse. For som barn var han outsideren, der gjorde oprør mod sine forældre ved at nægte at læse bøger