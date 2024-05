Det kan varmt anbefales at få børn: Du slipper for at beskæftige dig monomant meget med dig selv

Min kone og jeg udskød det at få børn, til vi var midt i 30'erne og havde uddannelse, job og økonomi på plads. I dag ved jeg, at det at få børn ikke kun er forpligtende, men også ganske frigørende. Det kan varmt anbefales