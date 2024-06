Sammen leder de efter sprækker til evigheden

Travlhed er værre end ultraviolette stråler, mælkefedt, for lidt motion, smøger og for mange bajere. Sådan skrev præsten Poul Joachim Stender for 30 år siden. Kokken Claus Meyer forelskede sig i ordene og holdt en række foredrag, hvor han flittigt citerede sin "gode ven Poul". De to mænd havde aldrig mødt hinanden. I dag har de udviklet et sjælevenskab