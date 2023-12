Det var voldsomt at flytte fra Botswana til Vestjylland: Min verden var i opbrud, men så kom julen

For Jonas H. Petersen fra Hymns from Nineveh har julen en dyb eksistentiel betydning, som hænger sammen med hans erfaring af at flytte fra Afrika til Danmark som syvårig. I sin sangskrivning har han arbejdet meget med julesange og -salmer, og hvert år er julen med til at tænde lys i hans indre mørke