Se billederne: Her er nogle af de helt særlige øjeblikke i dronning Margrethe II's 50 år lange regeringstid

Den 15. januar 1972 blev Margrethe II udråbt til dronning af statsminister Jens Otto Krag. Her holdt hun en kort tale, som hun afsluttede med sit valgsprog: ”Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke“. Foto: Jacob Maarbjerg/Ritzau Scanpix

Mødet med folkehavet

Op til regeringsjubilæet har Hendes Majestæt Dronning Margrethe beskrevet både forundringen og glæden over folkehavet, som trodsede frostvejret og fyldte Christiansborg Slotsplads i København, da hun blev udråbt den 15. januar 1972. Regenten på balkonen vidste, at hendes far havde tillid til, at hun kunne klare tingene, og for at Frederik IX symbolsk kunne være med ved udråbelsen, valgte Dronningen at bære en hesteskobroche, faderen havde foræret hende, da den nye tronfølgelov blev vedtaget i 1953. Dronning Margrethe blev ikke født som tronfølger, men kun Christian IV har i Danmark haft en længere regeringstid end Dronningen.

Denne artikel er en del af en serie: Dronning i 50 år Gå til seriesiden