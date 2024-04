Jeg har været bange for at stille spørgsmålet, men nu gør jeg det: Hvorfor er nutidens forældre så bange for at opdrage deres børn?

De senere år har der været en berøringsangst over for begrebet opdragelse. Men opdragelse er ikke en dårlig ting. Tværtimod hjælper den børn på vej i livet. Så hvorfor er nutidens forældre så bange for at opdrage og irettesætte?