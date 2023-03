Seniorlivsskribent: Jeg har altid tænkt, at kvinders mod er anderledes end mænds

Hele mit liv har jeg holdt af at se udstillinger, film og læse bøger. De mange historier fletter sig sammen og skaber fælles fortællinger over tid – senest om kvindelighed og mod i skyggen af krig og et autoritært styre, skriver Margrethe Kähler