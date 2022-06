Seniorskribent: De jævnaldrende forstår intuitivt, hvad alderens aftryk på krop og sjæl betyder

Der er mennesker, man kender så godt, at stemmen i telefonen med det samme afslører, hvordan dagsformen er. Fortæller den om gåpåmod, planer for dagen, er der glæde og forventning i stemmen? Eller er den lidt modløs, afdæmpet og måske en smule ensom?

Stemmen er et fintmærkende instrument, et seismografisk udstyr, som vi alle er udstyret med og kan spille på. Telefonen ringer, man føler sig lidt sølle. Jeg tager mig sammen, siger jeg til mig selv. Der er to muligheder. At lade være med at tage telefonen eller at finde ”her går det godt – stemmen” frem og gøre samtalen kort, hvis det er en person, der ikke er tæt så på. Når det derimod er de kære og nære naboer og venner, der spørger til ens velbefindende, er det en befrielse ikke at skulle forstille sig.