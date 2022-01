Silkeborgs nye borgmester: Min handicappede datter er årsagen, til at jeg sidder her i dag

Helle Gade (S) drømte på ingen måde om at blive politiker. Hun var graver og kirketjener og glad for sit arbejde. Men som mor til Signe, var hun også optaget af at tale de svages sag. Og det blev bemærket. Flere opfordrede hende til at stille op til byrådet i 2017, og i dag kan hun kalde sig borgmester