Sjælesorg kan være en vanskelig balance for præster

Sognepræst Lone Vesterdal, der er præst i Bramdrup ved Kolding, har samtaler, der har varet i mere end et år. Et eksempel er manden, som lever i frygt for sin ekskones falske beskyldninger. Flere gange rækker han præsten sin telefon for at vise eksempler på nogle af de sms'er, han har modtaget fra sin tidligere hustru. Beskederne er ofte både hadefulde og krænkende.

I den slags samtaler spørger Lone Vesterdal: ”Hvordan kunne du ønske, at dit forhold til din ekskone var?”

Hun spørger til længslen, selvom forholdet til ekskonen er svært, fordi snart to årtiers erfaring som sjælesørger har vist hende, at længslens sprog kan åbne for et nyt perspektiv på en svær og fastlåst relation. Sammen med pensioneret præst Hanne Pahuus har hun skrevet en bog om traumer og sjælesorg: ”Det medfølende vidne. Sjælesorg og traumer”.

Men er præsten den rette at gå til, hvis man er traumatiseret?

Artiklen fortsætter under annoncen

Morten Aagaard er korshærspræst ved Kirkens Korshær i Aarhus, og her fylder samtalen med mennesker meget. Jævnligt vurderer han, at der snarere er brug for en psykiatrisk indsats end samtaler med præsten. Morten Aagaard mener, at præster skal være opmærksomme på deres begrænsninger.

”Som præster skal vi have en høj faglighed og ikke kaste os ud i at lege med menneskers sjæle. Præster skal passe på, at de ikke kommer til at agere behandlere, for det er ikke kirkens opgave at behandle. Præsten skal trøste, lindre og forkynde, og det er der rigeligt brug for. Der er så mange mennesker med eksistentielle problemer, som præster kan tilbyde samtale, men når det kommer til psykiatriske og fysiske problemer, må vi overlade det til andre.”

Afviser bekymring

Teolog, lektor emeritus, Hans Raun Iversen, der er medforfatter til bogen ”Sjælesorg i bevægelse” om sjælesorgens teologi i Danmark, forstår ikke bekymringen for, at præster bliver behandlere.

”Folk søger både læge og psykolog, men i det etablerede sundhedsvæsen kan man gøre meget lidt ved det brede spektrum af traumer. Mange mennesker med traumer bærer deres lidelse alene eller søger måske videre mod det alternative. Det er glædeligt, hvis de mange, som har traumer, ved, at de kan gå til præsten, når alt er mørkt. Præsten kan tænde et lille lys i et menneskes mørke. Jeg ser ingen grund til, at præsten skal afholde sig fra at gøre det, selvom mennesket måske også har brug for hjælp fra sundhedsvæsenet.”

Poul Henning Krog er læge på Psykiatrisk Afdeling Svendborg, men som frikirkepræst, med flere års teologistudier bag sig, kender han også til sjælesorg. Han mener, at man som præst skal være bevidst om, at man ikke er behandler.

”Når jeg er læge, er jeg læge. Og når jeg er præst, er jeg præst. Som læge skal man sikre, at den psykiske lidelse ikke har rod i en fysisk sygdom, når man har svar på det, kan den psykologiske udredning indledes. Med den psykologiske og psykiatriske viden kan vi analysere og udrede, men ikke sjældent når vi til et punkt, hvor vi som læger ikke kan gøre mere, og hvor samtaler med en præst for nogle vil være relevant.”

”Vi læger kan jo ikke stille noget op med menneskers skyld og skam, men det kan man i kirken. Som læge møder jeg patienter, der tror, de skal bære alt for meget, men som læge kan jeg ikke sige, at Gud bærer med. Præsten formidler, at Gud kan fjerne synd, skyld, skam og dødsfrygt. I den sjælesørgeriske samtale må det blive klart, at vi mennesker ikke er designet og kaldet til at bære på det, som Gud bærer. Hvis mennesker uanset uddannelse skal fjerne det, er de på en umulig opgave. "

Velsignelsen

Når Lone Vesterdal taler om traumer, omfatter det både traumer fra ekstreme hændelser i fortiden og det, hun kalder hverdagens traumer som den systematiske og vedvarende ydmygende adfærd, som manden i præsteværelset beretter om. Hun siger:

”Når man i lang tid er i en relation, hvor adfærden svinger mellem foragt og forgudelse, kan det sætte sig i både sind og krop.”

I bogen er et traume beskrevet som hændelser, der bliver ved med at gribe forstyrrende ind i menneskers liv. Traumet er som en uvelkommen gæst, der både fylder og larmer. Hun siger:

”Jeg møder mennesker med traumer, som er opstået, fordi de har mistet under forfærdelige omstændigheder, men også mennesker, som har haft erfaringer med andre menneskers adfærd, som er blevet til en traumatisk erfaring.”

Hvad kan præster tilbyde i samtaler med mennesker, som har et traume?

”Et vedblivende nærvær, som har sin rod i Guds nærvær. Når man i sjælesorgen møder mennesker med traumatiske erfaringer, bliver virkeligheden sat på spidsen, for du møder mennesker, som har mødt ondskab og nedbrydende kræfter. Derfor skal teologien også være tydelig. Vi skal som præster være klar over, hvad teologien kan tilbyde der, hvor mørket er tættest.”

Artiklen fortsætter under annoncen

Eller som Lone Vesterdal skriver et sted i den nye bog:

”Det handler om at blive mødt af et kærligt og sandt blik og derved opdage, at der findes en godhed i verden, som er mere virkelig end det nedvurderende blik og den uværdige behandling.”

Hun taler om en såkaldt mellemtilstand, man kan være endt i. Man er i mellemtilstanden, når livet har gjort så ondt, at det tydelige skel mellem liv og død er erstattet af en uklar grænse. I samtaler med mennesker, som har traumer, taler hun gerne om påskelørdag. Denne lidt oversete dag i påsken favner mellemtilstanden. Hun henviser til professor Niels Henrik Gregersen, der i bogen ”Ind i fællesskabet. En samtidsteologi om gudsriget og det evige liv” skriver om påskelørdag:

”Udfoldelsen af påskelørdag rummer både Guds medliden med de lidende og almagtens overvindelse af dødens og depressionens afmagt. Påskelørdag tager Gud døden og helvede med ind i sit eget liv, idet Kristus repræsenterer menneskets smerte og Helligånden Guds forvandlende kraft.”

Når Lone Vesterdal tænker tilbage på samtaleforløb, konstaterer hun, at der er mennesker, som kan befinde sig i påskelørdags mellemtilstand i meget lang tid. Forløsning fra traumer tager typisk lang tid.

”Velsignelsen kan få en særlig betydning for mennesker i mellemtilstanden. Ordene: 'Herren lade sit ansigt lyse over dig' kan minde om, at man har ubetinget betydning og værdi i Guds perspektiv. Vi mennesker kan med vores blik skade hinanden, men Guds blik er uforanderligt og helende også for det menneske, som er blevet set på som værdiløs.”

Håb og trøst

Undervejs i arbejdet med bogen mødte Lone Vesterdal psykiater Else Breth Knudsen, som er overlæge på psykiatrisk afdeling i Middelfart. Ud over at være speciallæge i psykiatri og almen medicin er hun specialist og supervisor i psykoterapi.

Hun tror på, at sjælesorgen kan være et relevant tilbud eller supplement til anden behandling for en del mennesker med traumer. Else Breth Knudsen siger:

”Når man har været udsat for en voldsom begivenhed, er det vigtigt, at man har et trygt miljø omkring sig, hvor man kan tale om, hvad der er sket, uden at der nødvendigvis bliver spurgt vældig meget ind til det, der skete. Der er brug for mennesker, som tør og kan være nærværende med mennesker i det smertefulde, ellers opstår der ofte en ensomhedsfølelse, og smerten kan blive forværret.”

Præsten og psykiateren har talt om forskellen og lighederne i deres arbejde. Lone Vesterdal har eksempler på, at hun har afsluttet samtaleforløb med mennesker, fordi hun har vurderet, at de havde brug for en lægefaglig hjælp. Else Breth Knudsen siger:

”Når et menneske har oplevet noget traumatisk, skal det bringes hjem til sig selv. Det kan præster blandt andet hjælpe med, for de kan tilbyde et frirum, hvor der ikke bliver ført journal. Præsten kan møde det pågældende menneske med medfølelse og nærvær, hvilket er meget hjælpsomt, og det kan bringe livfuldhed og selvstændighed tilbage til samtalepartneren, men hvis den pågældende fortæller om tiltagende tristhed, som rækker ud over en naturlig sorgreaktion, eller der er andre tegn på behandlingskrævende depressive symptomer eller tegn på posttraumatisk belastningsreaktion, må præsten opfordre personen til også at opsøge egen læge.”

Noget af det, overlæge Else Breth Knudsen hæfter sig ved efter at have læst bogen, er, at præsterne bringer håb og trøst ind i samtalerne på flere planer:

"Når man teologisk taler om påskelørdag, beskrives der både Guds medliden med de lidende og almagtens overvindelse af dødens og depressionens afmagt, således at påskelørdags budskab kan hjælpe os til at se, at lidelse og sorg er en tilstand, der ikke er stationær, men at lidelsen og sorgen vil forvandles. Der er lys forude. Brugen af den slags billeder svarer til brugen af metaforer, som ofte anvendes i psykoterapeutisk arbejde, og for de mennesker, der søger præsten, giver det som oftest mening med de kristne billeder, mens man som sundhedsfaglig person må være opmærksom på, at ikke alle kan gribe de billeder."